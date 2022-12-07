Giresunspor, Antalya'da 3 hazırlık maçı yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kamp yaptığı Antalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya'da 9 Aralık Cuma günü saat 15.00'te Yukatel Kayserispor, 12 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Vavacars Fatih Karagümrük ve 15 Aralık Perşembe günü de saat 14.00'te Beşiktaş ile hazırlık maçı oynanacağı belirtildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya'da 9 Aralık Cuma günü saat 15.00'te Yukatel Kayserispor, 12 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da Vavacars Fatih Karagümrük ve 15 Aralık Perşembe günü de saat 14.00'te Beşiktaş ile hazırlık maçı oynanacağı belirtildi.
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