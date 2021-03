Giresunspor '1970 Ruhuyla' Süper Lig hedefine yürüyor

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçları öncesi en yakın rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Giresunspor, tarihinde ilk kez en üst seviye lige yükseldiği 1970-1971 dönemini örnek alarak "1970 Ruhuyla" sloganıyla başladığı sezonda hedefine emin adımlarla ilerliyor.



Giresun'da 1967 yılında kurulan yeşil beyazlı kulüp, 4 sene sonra dönemin imkansızlıklarıyla mücadele ederek, birlik ve beraberlik içerisinde tüm şehrin kenetlenmesiyle en üst lige yükseldi.



Geçen yılın ağustos ayında yüksek borçla kulübü devralan başkan Hakan Karaahmet, imkanlar doğrultusunda bir kadro kurarak 1970-1971 sezonuna işaret etti.



Karaahmet, söz konusu sezonla ilgili ekibiyle çalışmalar yaparak "1970 Ruhuyla" sloganını oluşturdu. Ayrıca kulübün lisanlı ürün satışının yapıldığı Çotanakstore'da, üzerinde oyuncuların fotoğraflarının olduğu "1970 Ruhu" formalarının satışına başlandı.



Bunlara ek olarak 1970-1971 sezonunda forma giymiş oyuncular, 1970 ruhunun anlatılması için antrenmanlarda futbolcularla buluşturuldu. Bu uygulama halen devam ediyor.



- Karaahmet: "Ruh çok önemli"



Kulüp başkanı Hakan Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor'un 1970-1971 sezonunda had safhada olan imkansızlıklar içerisinde en üst lige çıktığını vurguladı.



Dönemin zorluklarına rağmen güzel bir hava yakalanarak bugün Süper Lig adıyla oynanan en üst lige çıkıldığını anlatan Karaahmet, "Biz de aynı ruhu, aynı başarı hikayesini, o dönemki başarıyı yazanların ruhunu Giresunspor'da yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ruh çok önemli. Futbol çok değişti, her şey gelişti ancak değişmeyen tek şey ruh. O dönemki ruhu takımımıza yaşatmaya çalışıyoruz ki Süper Lig yolunda aynı hisleri duysunlar." ifadelerini kullandı.



Karaahmet, 1970-1971 sezonunda oynamış oyuncuları bu sezon futbolcularla buluşturduklarını belirterek, o dönem Giresunspor'da ter dökmüş isimlerin yaşadıklarını, hislerini paylaştığını aktardı.



- Keleş: "1970 ruhunu canlandırdığımızı düşünüyorum"



Teknik direktör Hakan Keleş, sezon başından bu yana 1970 ruhunu takıma yansıtmaya çalıştıklarını kaydetti.



"Geçmişte oynayan futbolcu büyüklerimiz ile oyuncularımızın buluşmalarını sağladık. Bu konuda birçok aktivite yaptık." diyen Keleş, "O ruhu canlandırmak istedik. Sonuç olarak 1970 ruhunu canlandırdığımızı düşünüyorum. Uzun bir süredir lideriz. 1970 ruhunu tekrar gündeme getirdiğimizi düşünüyorum. O havayla inşallah Süper Lig'e çıkacağız ve o günleri tekrar yaşatacağız." diye konuştu.



- Karaduman: "Herkesin içinde bir heyecan oluşmuş"



Takımın defans oyuncularından Sadi Karaduman, Giresun şehrinin 44 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini dile getirdi.



Şehirdeki insanların mutluluğuna şahit olduklarını anlatan Karaduman, "Herkesin içinde bir heyecan oluşmuş. İnşallah bu hasrete son verip, şampiyonluğu kutlayacağız. Biz hep '70'li yılların ruhuyla.' diyoruz, yani 70'li yıllardan sonra Süper Lig'e yükselmek apayrı bir şey." şeklinde konuştu.



Giresun'un çok büyük bir Süper Lig özlemi olduğunu vurgulayan Karaduman, "Belki 50-60 yaşında abilerimiz Süper Lig'i çocukluğunda görmüş. Onlara bu mutluluğu tekrar yaşatırsak, ne mutlu bize. Çok güzel bir stat da kazandırıldı bu yıl. Yani burası her şeyiyle Süper Lig'e hazır." değerlendirmesinde bulundu.



Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret durumda.