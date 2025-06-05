Oklahoma City Thunder süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, saha içi ve dışındaki ruh halini nasıl dengelediğini anlattı.
Thunder, 13 yıl aradan sonra NBA Finalleri'ne yükselirken, başarının baş mimarı MVP performansını playofflara da taşıyan Gilgeous-Alexander oldu. Normal sezonun ardından Michael Jordan MVP ödülünü kazanan yıldız oyuncu, Batı Konferansı finallerinde de Magic Johnson MVP ödülüne layık görüldü.
NBA Finalleri öncesinde medya günü etkinliğinde konuşan Gilgeous-Alexander, özellikle genç yıldız Jared McCain'in sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. McCain, saha dışındaki baskıdan nasıl uzaklaştığını sorduğunda Gilgeous-Alexander şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası tamamen bağlantımı kesiyorum. Televizyonu kapatıyorum, basketbol özetleri izlemiyorum. Zamanımı ailem ve arkadaşlarımla geçiriyorum. Çünkü basketbol hayatımın o kadar büyük bir parçası ki, ondan uzaklaşmam gerekiyor. Sonra tekrar dönmek istediğimde, gerçekten özlemiş ve motive olmuş hissediyorum. Bu yüzden bu dengeyi kurmaya çalışıyorum."
Yıldız oyuncu, 2025 playofflarında şimdiye kadar çıktığı 16 maçta 29.8 sayı, 6.9 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Eğer Thunder seriyi kazanırsa, Finaller MVP'si için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Thunder, 13 yıl aradan sonra NBA Finalleri'ne yükselirken, başarının baş mimarı MVP performansını playofflara da taşıyan Gilgeous-Alexander oldu. Normal sezonun ardından Michael Jordan MVP ödülünü kazanan yıldız oyuncu, Batı Konferansı finallerinde de Magic Johnson MVP ödülüne layık görüldü.
NBA Finalleri öncesinde medya günü etkinliğinde konuşan Gilgeous-Alexander, özellikle genç yıldız Jared McCain'in sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. McCain, saha dışındaki baskıdan nasıl uzaklaştığını sorduğunda Gilgeous-Alexander şu ifadeleri kullandı:
"Açıkçası tamamen bağlantımı kesiyorum. Televizyonu kapatıyorum, basketbol özetleri izlemiyorum. Zamanımı ailem ve arkadaşlarımla geçiriyorum. Çünkü basketbol hayatımın o kadar büyük bir parçası ki, ondan uzaklaşmam gerekiyor. Sonra tekrar dönmek istediğimde, gerçekten özlemiş ve motive olmuş hissediyorum. Bu yüzden bu dengeyi kurmaya çalışıyorum."
Yıldız oyuncu, 2025 playofflarında şimdiye kadar çıktığı 16 maçta 29.8 sayı, 6.9 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Eğer Thunder seriyi kazanırsa, Finaller MVP'si için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
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