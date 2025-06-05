Oklahoma City Thunder süper yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, saha içi ve dışındaki ruh halini nasıl dengelediğini anlattı.Thunder, 13 yıl aradan sonra NBA Finalleri'ne yükselirken, başarının baş mimarı MVP performansını playofflara da taşıyan Gilgeous-Alexander oldu. Normal sezonun ardındanödülünü kazanan yıldız oyuncu, Batı Konferansı finallerinde de Magic Johnson MVP ödülüne layık görüldü.NBA Finalleri öncesinde medya günü etkinliğinde konuşan Gilgeous-Alexander, özellikle genç yıldız Jared McCain'in sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. McCain, saha dışındaki baskıdan nasıl uzaklaştığını sorduğunda Gilgeous-Alexander şu ifadeleri kullandı:Yıldız oyuncu, 2025 playofflarında şimdiye kadar çıktığı 16 maçta 29.8 sayı, 6.9 asist ve 5.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Eğer Thunder seriyi kazanırsa, Finaller MVP'si için en güçlü aday olarak gösteriliyor.