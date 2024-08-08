Chicago Bulls guardı Josh Giddey, Avustralya Milli takımının 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Sırbistan'a 95-90 mağlup olması sonrası duygusal açıklamalarda bulundu.



Giddey, Avustralya'nın 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek finalinde Sırbistan ekibine karşı 24 sayı öne geçtikten sonra uzatmalarda 95-90 kaybettiği maç sonrası, gözyaşlarına hakim olamadı.



Genç oyuncu, maçtan sonra Channel 9'a konuştu ve yenilgiden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti:



"Kazanmaya çok yakındık. Elimizde birçok fırsat vardı. Bu takımda bizim gibi adamlar olduğunda, sonuna kadar gidebileceğinize inanıyorsunuz ve biz de bu grupla tamamen buna inanmıştık.



Kazanma fırsatımız varken uzatmalarda böyle bir sonuç almak, büyük hayal kırıklığı oldu... Buraya tekrar dönmek için dört yıl daha beklemek zorunda kalmak beni mahvediyor fakat bu grupla gurur duyuyorum. Bu takımı çok seviyorum. Antrenörlerimiz ve taraftarlarımız bundan çok daha iyisini hak ediyordu.



Her pozisyon çok önemli ve her şey çabucak değişebiliyor. Yalnızca dört maç oynuyoruz ve sonra dört sene daha beklememiz gerekiyor... Sonuna kadar gidebilecek bir grubumuz olduğuna inanıyordum. Lakin bunlardan ders çıkaracağız ve tekrar toparlanarak Los Angeles'a geri döneceğiz."



Karşılaşmada 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asist kaydeden Giddey'nin başarılı performansı, galibiyet için yeterli olmadı.





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