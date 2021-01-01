Giannis'ten, Williams'a yanıt: "Sahada sağlam dayak yiyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams'ın, NBA Finalleri'nin 3. maçında hakemlerin performansından şikayet etmesi hakkında konuştu.



Milwaukee'nin 3. maçta aldığı galibiyetin ardından Williams, iki takım arasındaki serbest atış farklarına dikkat çekmiş ve Giannis'in tüm Suns takımından daha fazla serbest atış kullandığını söylemişti.



Williams'ın bu ifadeleri sonrası sosyal medyadaki taraftarlar, Williams'ın bu serideki savunma stratejisinin Giannis'i çizgiye götürmek olmasından ötürü, serbest atışlarından şikayet etmesini "ikiyüzlülük" olarak nitelendirmişlerdi.



Antetokounmpo, Monty'nin yorumuna yanıt verdi ve aldığı temas miktarı hakkında oldukça komik bir açıklama yaptı:



"Maçlardan sonra koçların sözlerini takip etmiyorum. Ama bence sahada gayet sağlam dayak yiyorum. Her yerimde çizikler var. Güzel yüzümü çirkinleştiriyorlar."



