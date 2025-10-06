Giannis: "Para için değil, kazanmak için oynuyorum"

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kariyerine ilişkin gelecek hedeflerini paylaşarak, kazanmaya devam etmek ve kalıcı bir miras bırakmak istediğini söyledi.

calendar 06 Ekim 2025 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis: 'Para için değil, kazanmak için oynuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kariyerine ilişkin gelecek hedeflerini paylaşarak, kazanmaya devam etmek ve kalıcı bir miras bırakmak istediğini söyledi.

İki kez MVP, bir NBA şampiyonluğu ve bir Finaller MVP'si ödülüne sahip olan Yunan yıldız, artık odak noktasının basketbolda kalıcı bir iz bırakmak olduğunu ifade etti.

"Bu noktada aklıma koyduğum her şeyi başardım. Ama hayır, daha fazlasını istiyorum."


Bucks süperstarı, yaklaşımının planlı ve sabırlı olduğunu belirterek şu ifadeleri ekledi:

"Bu adım adım ilerlemek demek; antrenman antrenman, maç maç, sezon sezon. Günleri biriktirmek, tutarlı ve sahada hazır olmak gerekiyor. Ama oynamanın amacı kazanmak olmalı. Ben sadece orada bulunmak veya para kazanmak için oynamam. Ben kazanmak, sahada bir şeyler başarmak için oynarım."

Geçtiğimiz sezon Antetokounmpo, Bucks hücumunun liderliğini üstlenmiş ve 30,4 sayı, 11,9 ribaund ve 6,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Damian Lillard'ın takıma katılmasına rağmen Milwaukee sezonu 48 galibiyet–34 mağlubiyetle Doğu Konferansı beşincisi olarak tamamladı ve Indiana Pacers'a karşı ilk turda elenerek üst üste üçüncü kez ikinci tura çıkamadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.