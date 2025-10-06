Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, kariyerine ilişkin gelecek hedeflerini paylaşarak, kazanmaya devam etmek ve kalıcı bir miras bırakmak istediğini söyledi.İki kez MVP, bir NBA şampiyonluğu ve bir Finaller MVP'si ödülüne sahip olan Yunan yıldız, artık odak noktasının basketbolda kalıcı bir iz bırakmak olduğunu ifade etti.Bucks süperstarı, yaklaşımının planlı ve sabırlı olduğunu belirterek şu ifadeleri ekledi:Geçtiğimiz sezon Antetokounmpo, Bucks hücumunun liderliğini üstlenmiş ve 30,4 sayı, 11,9 ribaund ve 6,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.Damian Lillard'ın takıma katılmasına rağmen Milwaukee sezonu 48 galibiyet–34 mağlubiyetle Doğu Konferansı beşincisi olarak tamamladı ve Indiana Pacers'a karşı ilk turda elenerek üst üste üçüncü kez ikinci tura çıkamadı.