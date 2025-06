Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlikler üzerine bir yorum da The Athletic yazarı Sam Amick'ten geldi.FanDuel TV'nin Run It Back programında konuşan The Athletic'ten Sam Amick, iki kez MVP seçilen yıldızın başka bir takım forması giyeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Amick,sorusuna öncecevabını verse de ardındandiyerek net konuştu.NBA'in eski oyuncularından Lou Williams da Giannis'in sosyal medyadaki tavırlarının kalma yönünde olduğunu savundu.dedi.Sunucu Michelle Beadle da benzer görüşteydi. Giannis'in takım arkadaşlarıyla sosyal medyada olan etkileşimlerine dikkat çekerek,dedi.Bucks, üst üste üçüncü sezon ilk turda elenirken, Damian Lillard'ın gelecek sezonun büyük kısmını kaçırması ve takımın yalnızca bir takaslanabilir ilk tur hakkına sahip olması, çekirdek kadronun korunabilirliğini sorgulatıyor.Ancak Amick, Giannis'in Milwaukee'ye sadık kalacağını düşündüğünü belirtti. Takım, Brook Lopez ve Bobby Portis'in serbest kalması durumuna öncelik verirken, Giannis'e 2025-26 sezonu için daha büyük bir hücum rolü öneriliyor.Bu sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamlayan Giannis, %60.1 saha içi isabet oranıyla ligin en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürdü.