Giannis, bu yaz Yunanistan forması giyecek!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde Yunanistan Milli takımı için forma giyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis, bu yaz Yunanistan forması giyecek!
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03 Haziran 2024 15:10
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde Yunanistan Milli takımı için forma giyeceği bildirildi.

Milli takım antrenörü Vassilis Spanoulis, Antetokounmpo'nun FIBA Erkekler Olimpiyat Eleme Turnuvası'na katılmasının beklendiğini söyledi.

Yunanistan, kendi grubunda Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşecek ve sırasıyla 3 ve 4 Temmuz'da mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon Antetokounmpo maç başına 30.4 sayı, 11.5 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalamış olsa da, Bucks'ın sezonu ilk turda Indiana Pacers'a karşı elendiği için planlandığı gibi gitmemişti.

Antetokounmpo, takımının 9 Nisan'da Boston Celtics'i 104-91 yendiği maçta yaşadığı sol baldır sakatlığı nedeniyle tüm seriyi kaçırmıştı.

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