Giannis: "Basketbol, bence duygular olmadan oynanmalı"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, basketbolun "duygular olmadan oynanması gerektiğini" söyledi.



Giannis, basketbolun duygusuz bir şekilde oynanması gerektiğini düşünüyor. Bucks süperstarı, duygularından kaçınmak için maçlar önce müzik bile dinlemediğini belirtti:



"Günün sonunda oraya çıkıp oynamamız lazım. Kendim olmamaya çalışmayacağım. Asla kulaklık takmam, maçlardan veya antrenmandan önce müzik dinlemem, çünkü basketbola çok fazla duygu getiriyor. Basketbolun duygu olmadan oynanması gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden kendim olmaya çalışacağım."



25 yaşındaki yıldız, bubble'da odaklandığı şeyin daha iyi bir oyuncu olmak, ancak özellikle daha iyi bir insan olmak olduğunu açıkladı:



"17 yaşımdayken milli takım koçum, bana 'Birçok oyuncunun bulunduğu bir yerdeyken kendin olmalısın, başkalarıyla iletişime geçmemelisin, onlara doğrudan bakıp, başını sallasan yeterli. Selam ver, ama kendin ol.' demişti. Ben de kim olduğumu değiştirmeye çalışmayacağım, ama tabii ki, eğer üç ay boyunca burada olacaksak, amacım daha iyi bir basketbol oyuncusu ve burayı terk ettiğimde daha iyi bir insan olmak."



