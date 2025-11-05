Giannis Antetokounmpo'dan Ergin Ataman'ın önerisine destek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta oynayan Giannis Antetokounmpo, Ergin Ataman'ın "NBA ve Avrupa Ligi'ni kazanan takımlar, dünya şampiyonu olmak için maç yapsın" önerisine destek verdi.NBA'de Toronto Raptors maçı sonrası soruları yanıtlayan Antetokounmpo, Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ataman'ın geçen yıl yaptığı öneriyle ilgili konuştu.NBA ve Avrupa'nın en iyi takımlarının yaz ayında karşılaşabileceğini söyleyen 30 yaşındaki Yunan yıldız,dedi.NBA ile benzer yapıya sahip organizasyonun Avrupa'da da hayata geçirilebileceğini söyleyen Antetokounmpo,ifadelerini kullandı.