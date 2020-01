Gianni Infantino, VAR'ı savundu: 'Artık skandal kararlar görmüyoruz'

"Artık skandal kararla sona eren maçları görmüyoruz. Bazı tartışmalar var tabii ki futbolun içinde olduğu üzere. Kazandığınızda siz kazanıyorsunuz ama kaybettiğinizde hiçbir zaman siz kaybetmiyorsunuz. Eskiden suç hakemde veya FIFA Başkanı'nda bulunurdu, şimdi ise hakem veya VAR'a suç atılıyor. Hakem VAR'a bakmadı veya VAR hakemi pozisyonu incelemesi için çağırmadı gibi suçlamalarda bulunuyorlar. Her zaman bir kusur bulabiliriz ancak her pozisyon için farklı yorumlar yapılabilir ve son kararı hakem verir. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki ilerleyiş, sözlükte öncesine göre daha iyi olmak anlamına gelir. Hiç kimse VAR sisteminin futbolu eskisinden daha iyiye taşıdığını tartışamaz. Çünkü bu sistem, futbolun doğasını değiştirmeden kararların daha net alınmasını sağladı."







IFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.Infantino, VAR sisteminin futbolu daha iyiye götürdüğünü vurguladı.beIN Sports'a konuşan Infantino'nun açıklamaları şu şekilde;"VAR sistemine gelirsek, şu an 2019'dayız ve VAR 2018'de resmen kullanılmaya başladı. İlk defa bir uluslararası turnuva olan Dünya Kupası'nda uygulamaya başladık. Çünkü buna mart ayında karar vermiştik. VAR sistemini sanki 400 yıldır kullanılıyormuş gibi konuşuyoruz. Herkes VAR'ı hayatın her alanında bir terim olarak kullanıyor. Politikada, iş hayatında ve sosyal hayatta gibi. Uzun yıllardır futbol ve FIFA geçmişte yaşamaktaydı. Şimdilerde modern çağı yakalamaya çalışıyoruz. Ben de VAR sistemine şüphe ile yaklaşan biriyim. Bunu başarılı bir şekilde başlattık ve iyi bir şekilde hayata geçirdik. Bunu yalnızca ben değil, önemli kişiler de söylüyor. Tabii ki her problemi çözmez ama skandal kararları sonlandırabilir. Elle atılan gollerde, müdahalenin ceza sahasının içinde mi dışında mı olduğu konularda ve ofsayt tartışmalarında yararlanırız."