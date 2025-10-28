28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Getafe, yine Enes Ünal'ı istiyor!

Getafe, Bournemouth forması giyen eski futbolcusu Enes Ünal ile ilgileniyor.

calendar 28 Ekim 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Getafe, Bournemouth forması giyen eski futbolcusu Enes Ünal için yeniden devreye girdi.

SAKATLIK SONRASI İPTAL

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, geçen sezonun ara transfer döneminde milli futbolcu ile ilgilendi ancak Enes Ünal'ı o dönem sakatlık yaşamasının ardından transfer rafa kalktı.

YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Enes Ünal, ocak ayında yaşadığı sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde sahalara geri döndü. Getafe, bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki eski futbolcusu için yeniden devreye girdi.

Enes Ünal, 2020-204 dönemi arasında Getafe forması giymiş ve İspanyol ekibinde 109 maçta 36 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
