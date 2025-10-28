Getafe, yine Enes Ünal'ı istiyor!

Getafe, Bournemouth forması giyen eski futbolcusu Enes Ünal için yeniden devreye girdi.



SAKATLIK SONRASI İPTAL



Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, geçen sezonun ara transfer döneminde milli futbolcu ile ilgilendi ancak Enes Ünal'ı o dönem sakatlık yaşamasının ardından transfer rafa kalktı.



YENİDEN DEVREYE GİRDİ



Enes Ünal, ocak ayında yaşadığı sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde sahalara geri döndü. Getafe, bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki eski futbolcusu için yeniden devreye girdi.



Enes Ünal, 2020-204 dönemi arasında Getafe forması giymiş ve İspanyol ekibinde 109 maçta 36 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.



