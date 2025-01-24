Getafe teknik direktöründen Hansi Flick'e: 'Bahane üretiyorlar'

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, Hansi Flick'in maç sonu söylediği sözlere cevap verdi.



Getafe'nin İspanyol çalıştırıcısı Bordalas, "Maçlarınızın yüzde 90'ını kazandığınızda centilmen olmak kolay. Kazanamayınca bahane üretiyorlar." dedi.



60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı son olarak "Bana saygı duyana ben de saygı duyarım. Kazanamadığınız zaman bunlar bahane olur. Maçların yüzde 90'ını kazandığınızda centilmen olmak kolaydır ama kaybettiğinizde de centilmen olmalısınız." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında deplasmanda Getafe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından "Getafe'ye karşı oynamak rahatsız edici." demişti.



