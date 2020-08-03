Gerson Rodrigues'e ültimatom: 'Satarız!'

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Ankaragücü'ndeki kiralık anlaşması sona eren ve geri dönen Gerson Rodrigues'in geleceği hakkında konuştu.



Igor Surkis, "Gerson Rodrigues'in durumunu çok yakından takip ettik. Onunla ilgili raporlar hazırlattık ve sürekli olarak izledik. Kiralandığı Ankaragücü'nde antrenörleri ve takım arkadaşlarıyla arasında bir şeyler olmuş. Şimdiki jenerasyon çok farklı. Artık tabletleri, akıllı telefonlarıyla masaya oturuyorlar. Alkol ve sigarayla işleri olmuyor. Ancak, Rodrigues'in takım arkadaşlarına karşı kötü davranlışları vardı. Onunla bir araya geleceğim ve bu davranışları bırakmasını söyleyeceğim. Onu Türkiye'ye bunun için göndermiştik." dedi.



"İSPATLAYAMAZSA SATARIZ"



Dinamo Kiev Başkanı, "Geri dönecek ve etraflıca konuşacağız. Bu kontratı üzerinden devam edeceğiz. Bence çok güçlü bir futbolcu. Ona aldığı cezaları hatırlatacağım. Unutmasına izin vermeyeceğim. Bay Lucescu'nun gözü onun çalışmalarında olacak. Saha içerisinde Dinamo Kiev oyuncusu olabileceğini ispatlarsa kalacak. İspatlamazsa satılacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



SÜPER LİG'DE 11 MAÇTA 8 GOLE ETKİ



2019 yazında Japon ekibi Jubilo Iwata'dan Dinamo Kiev'e 2 milyon euro bonservis karşılığı transfer olan Gerson Rodrigues, ara transfer döneminde 500 bin euro karşılığı Ankaragücü'ne kiralandı. 25 yaşındaki Lüksemburglu oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.



