Georgios Bartzokas: 'Kimse bizi favori görmüyorsa benim işime gelir'

Olympiakos geçtiğimiz sezon normal sezonu zirvede bitirmiş, ancak EuroLeague Final Four yarı finalinde Monaco'ya kaybetmişti.
Bu yıl ise işler farklı ve koç Georgios Bartzokas bu değişimi memnuniyetle karşılıyor.
Yunan ekibinin medya gününde Eurohoops'a konuşan Bartzokas şunları söyledi:
"Eğer kimse artık bizi geçen yılki gibi büyük favori görmüyorsa, bu benim işime gelir. Böylece durumu daha iyi yönetebilirim. Sezonun başından itibaren herkesin sizi bir numaralı favori olarak göstermesinin bir anlamı yok. Bu hiçbir yere çıkmaz. Daha mütevazı bir felsefemiz olmalı, elimizden gelenin en iyisini yaparak nereye varabiliyorsak oraya varmalıyız."
Kişisel olarak ise şu ifadeleri kullandı:
"Bu işin içinde ve Olympiakos'un yedek kulübesinde olmak çok kendine has bir şey. Çok fazla artısı var ama benim için bazı olumsuz yönleri de var. Tüm bunlarla barışığım."
Final Four'un Atina'da, ezeli rakip Panathinaikos'un sahasında oynanacak olmasıyla ilgili ise şunları söyledi:
"Böylesine büyük bir kulüpte her gün çok şey yaşanıyor. O yüzden Mayıs ayında ne olabileceğini düşünmek ütopik olur. Takımda olur muyum, Olympiakos Final Four'a kalır mı kalmaz mı, bilmiyorum. Önümüzde uzun bir yol var ve ancak o yoldan geçerek oraya ulaşabiliriz. Tabii dört kez üst üste Final Four'a kalmış bir takım olarak Olympiakos'un bir 'zorunluluğu' var. Dört kez üst üste Final Four'a kalmak kolay değil. Basketbolun içinde olan herkes bunu anlar."
Koçluk kariyerine dair ise şöyle konuştu:
"İnsanlar değişir, yeni hatalar yaparız, eskileri değil, ama herkesin içinde bir temel vardır: karakteri, düşünce biçimi. Söyleyebileceğim tek şey, Olympiakos'taki ikinci dönemimde üst üste yedinci sezonumu geçirdiğim için minnettarım. Bu kolay değil, paha biçilmez. Zor bir günümde bile, 'kara' bir günümde bile, burada olmak, bu insanlarla çalışmak ve başarı yakalamak büyük bir mutluluk diye düşünüyorum."
Olympiakos taraftarıyla olan kişisel bağını ise şöyle açıkladı:
"2014 sezonunun başında kulüpten zorla ayrıldıktan sonra geri dönüşüm tamamen farklıydı. Bu bağın nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Sanırım oynadığımız basketbol, elde ettiğimiz galibiyetler, mesela Panathinaikos'u 14 kez yenmemiz bunda etkili oldu. Bunlar olmasaydı, işler böyle olmazdı. Ayrıca ilk dönemimde iyi basketbol oynadığımız, EuroLeague'i kazandığımız ve biraz tatsız bir şekilde ayrıldığım gerçeği de değer gördü. Ama onca yılın ardından, yurt dışında da çalıştıktan sonra, bugüne ve yarına bakmamız gerekiyor, çünkü kulübün istediği de bu."
Sözleşmesinin bu yaz bitecek olması nedeniyle, bu sezonun Olympiakos'la "son dansı" olup olamayacağı sorulduğunda Bartzokas şu yanıtı verdi:
"Bu da bir klişe. Hayatın insana neler getireceğini kimse bilemez. Olympiakos'ta bu kadar uzun süre kalacağımı asla hayal edemezdim. Bu ortamı seviyorum, keyif alıyorum. Kötü günler ya da dönemler yaşasam da büyük resme bakmam gerekiyor. Onlar beni istediği sürece, ben de ne olursa olsun burada olmak istiyorum."
