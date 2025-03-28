George Puşcaş: 'Fenerbahçe'ye karşı zor olacağını biliyorduk'

Bodrum FK'nin Rumen golcüsü George Puşcaş ve Fredy, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren 28 yaşındaki forvet, "Öncelikle şunu söyleyebilirim, maçın önemini biliyorduk. En iyi şekilde hazırlandık. Ama Fenerbahçe'ye karşı oynamak zor oluyor. 3-1, 4-1 gibi skorlarla geride olduğunuzda geri dönmek zor oluyor. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum ama galibiyeti alamadık. Daha önemli maçlar var önümüzde, onlara hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.



Karşılaşmayı değerlendiren bir diğer futbolcu Fredy, "Tabii ki zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında, puan kaybetmek istemiyordu ve onlara karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk. Özellikle ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı çok mutluyum, bundan dolayı gurur duyuyorum. Önümüzde daha önemli maçlar var. Onlara hazırlanacağız. Rüzgar, ilk profesyonel maçına çıktı. Çok iyi bir performans sergiledi. Küçük bir hata yaptı ama bunlar futbolda var. Bizim için önemli bir performans oldu Rüzgar'ın oyunu da." ifadelerini kullandı.