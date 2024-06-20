LA Clippers yıldızı Paul George, bu yaz "şampiyonluk peşinde koşmaya" öncelik vermeyeceğini söyledi.



'Podcast P' isimli podcast'inin son bölümünde George, bu yaz serbest oyuncu dönemiyle ilgili düşüncelerini açıklayarak, şampiyonluğa giden kolay bir yol aramadığını, sadece kendini geliştirip doğru bir şekilde basketbol oynayabileceği bir yer aradığını belirtti:



"Kazanmaya yönelik basketbol oynanmasına katkıda bulunmak istiyorum fakat şu noktada mesele artık 'şampiyonluk peşinde koşmak' bile değil. Doğru basketbol tarzını oynamak."



34 yaşındaki George, Clippers'ta geçirdiği beş sezonun ardından bu yaz sınırsız serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor.



Tüm sezon boyunca takımla yeni bir sözleşme imzalama üzerinde pazarlık yapmaya uğraşmış olan PG, bu konusunda üst üste çıkmaza girmişti ve artık 1 Temmuz'dan itibaren herhangi bir takımla sözleşme imzalayabilecek.





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