26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Geny Catamo'nun transferi çıkmaza girdi!

Sporting CP, Geny Catamo için Fenerbahçe ve Aston Villa'dan gelen teklifleri yeterli bulmadı. Mozambikli yıldızın, Lizbon ekibinde kalması bekleniyor.

calendar 26 Ağustos 2025 15:48 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın transfer listesinde yer alan Geny Catamo için Sporting CP kararını verdi.

A Bola'nın haberine göre; Portekiz temsilcisi, Mozambikli yıldız için gelen teklifleri yetersiz buldu. Bu yüzden Catamo'nun Sporting'de kalması bekleniyor.

Haberde, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk, Aston Villa'nın ise 18+2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Lizbon ekibinin, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için en az 25-30 milyon Euro bandı bir ücret istediği belirtildi.

Catamo, 2020 yılında Amora'dan Sporting'e kiralık olarak geldikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Daha sonra Vitoria Guimaraes ve Maritimo'ya kiralanan oyuncu, 2023'te yeniden kiralanması beklenirken teknik heyetin karar değişikliğiyle takımda tutulmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

SPORTING LIZBON KARNESİ

Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.





 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
