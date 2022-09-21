U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Bulgaristan'da Albena 1 Stadyumu'nda oynanan İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yönettiği karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi.



2-0'DAN GERİ DÖNDÜK



Karşılaşmada Lüksemburg 4 ve 13. dakikalarda Elshan'ın attığı gollerle 2-0 geriye düştü. Millilerimiz 23 ve 38. dakikalarda Burak İnce ve Sami Satılmış ile skoru 2-2'ye getirdi.



İkinci yarıda ise millilerimiz 62. dakikada Başar Önal'ın penaltıdan attığı golle 3-2'lük üstünlüğü yakaladı. 68. dakikada Elshan hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi.



İKİNCİ YARIDA GOLLER DEVAM ETTİ



Karşılaşmada dakikalar 73'ü gösterirken James Rodrigues penaltıdan durumu 4-3 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra ise Burak İnce topu ağlara gönderdi maç 4-4 oldu. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.



BİR SONRAKİ RAKİP AZERBAYCAN



Gruptaki bir diğer maçta Azerbaycan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Ali Nadir Başkan'ın teknik direktörlüğündeki millilerimiz bir sonraki maçını 24 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'te Azerbaycan ile oynayacak.



U19 MİLLİ TAKIMI KADROSUNDA BULUNAN İSİMLER



Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)



Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), Umut Erdem (Galatasaray A.Ş.), Emir Ortakaya (Göztepe A.Ş.), Bartu Kırtaş (İstanbulspor A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Emir Tintiş (Vavacars Fatih Karagümrük)



Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), , Bora Aydınlık (Fenerbahçe A.Ş.), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim)



Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Başar Önal (De Graafschap)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ