Gençlerbirliği yönetiminde görev değişikliği

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulunda görev değişikliği yapıldı.



Kırmızı-siyahlı takımın internet sitesinde yayımlanan yeni görev dağılımına göre, kulübün başkan vekili ve başkan yardımcısı değişti.



Buna göre başkan vekilliğine İsmail Geliç'in yerine Mehmet Selvi, başkan yardımcılığına ise Erhan Kızılmeşe'nin yerine Mücahit Şentürk getirildi.



Olağanüstü genel kurul kararı alınan başkent temsilcisinde yeni yönetim, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım'da, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 6 Aralık'ta seçilecek.



