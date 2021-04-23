Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği evinde Rizespor ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı ve ligde kalma yolunda kritik bir adım attı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Johansson ile 63. dakikada Sio'dan geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 74. dakikada Samudio kaydetti.Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği'ne konuk olduğu son 5 Süper Lig maçının sadece 1'inden galibiyetle ayrıldı. (1G, 1B, 3M]Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Gençlerbirliği puanını 35 yaptı ve 19. sırada yer aldı. 3 maç sonra yenilen Rizespor ise 42 puanla 11. basamakta kaldı.Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecekken, Gençlerbirliği ise Hatayspor deplasmanına gidecek.16. dakikada Candeias'ın kaleyi cepheden gören yaklaşık 30 metrelik mesafeden çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, üzerine gelen topun hakimi oldu.38. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, topu sağ üst köşeden kornere çeldi.45+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaybettiği top ceza yayının üzerinde Johansson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.58. dakikada Dokovic'in uzak mesafeden şutunda top sol direğin yanından auta gitti.63. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Stancu'nun pasıyla topla buluşan Sio'nun ceza yayının önünden çektiği şutta Moroziuk'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'i yanılttı ve filelerle buluştu: 2-0.74. dakikada fark 1'e indi. Moroziuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde iyi yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.85. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Piris da Motta'nın pasıyla topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Lima'nın yerden sert şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.89. dakikada Moroziuk'un ceza yayından çektiği şutu kaleci Übeyd Adıyaman sağına uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Donsah, meşin yuvarlağı üstten auta attı.90+2. dakikada Candeias sağdan getirdiği topu kale sahası içindeki Lima'ya yolladı. Bu oyuncunun şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.EryamanBahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf BozdoğanÜbeyd Adıyaman, Johansson, Diego, Metehan Mert, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 89 Mustafa Akbaş), Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio (Dk. 70 Mustafa Hüseyin Seyhan), Stancu (Dk. 84 Polomat)Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 78 Donsah), Michalak (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Sabo (Dk. 85 Soderlund), Fernando (Dk. 66 Samudio), Remy (Dk. 66 Skoda)Dk. 45+1 Johansson, Dk. 63 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 74 Samudio (Çaykur Rizespor)Dk. 61 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)