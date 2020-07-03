Gençlerbirliği, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.

Haber; AA
Gençlerbirliği, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor
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03 Temmuz 2020 13:09
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.



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