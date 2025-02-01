Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği evinde Osman Özköylü'nün yönetimindeki Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Michal Nalepa ve 86. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Gençlerbirliği puanını 36'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Iğdır FK 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Iğdır FK sahsaında Pendikspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Michal Nalepa ve 86. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Gençlerbirliği puanını 36'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Iğdır FK 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Iğdır FK sahsaında Pendikspor'u ağırlayacak.