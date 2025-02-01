Gençlerbirliği seriye bağladı; 4. galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği evinde Iğdır FK'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Gençlerbirliği seriye bağladı; 4. galibiyet
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01 Şubat 2025 18:02
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği evinde Osman Özköylü'nün yönetimindeki Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Michal Nalepa ve 86. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Gençlerbirliği puanını 36'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 5 maça yükselen Iğdır FK 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Iğdır FK sahsaında Pendikspor'u ağırlayacak.

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