14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Gençlerbirliği'nden transfer açıklaması

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nden transfer açıklaması
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "En az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var. Lig uzun maraton. Ön bölgeye en az 3-4 oyuncu almamız lazım ilk etapta belki 5 oyuncu alacağız "dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 17 Ağustos Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eroğlu, önceki hafta Samsunspor ile oynadıkları maçı değerlendirerek, "Geçtiğimiz hafta ilk maçımızı oynadık. Aslında sisteme bağlılık, takım savunması, geçişte olumlu işler yaptık. Bu bizim için değerli ve önemliydi. Hücum anlamında istediklerimiz olmadı, gerçekleşmedi. Bunu da daha önce de söylediğim gibi o bölgeye transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle ön bölgeye, hücum bölgesine olacak şekilde. Aramızda birkaç oyuncuların da sakatlığı var ama en iyi şekilde önümüzdeki Antalya maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz de takım sistem anlamında güçlü olursak başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZI STADA DAVET EDİYORUM'


Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçına sıkı antrenman programıyla hazırlandıklarını kaydeden Eroğlu, "Transferle ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmek zorunda. Aynı zamanda bizim de skor almamız, sonuç almamız gerekiyor. Bu doğru orantılı bir şey. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde aramıza katılacak oyuncular olacak. Etebo'nun bir sakatlığı var, o belki aramızda olmayacak bu hafta. Gelen oyuncularla beraber de hücum anlamında güçlü bir Gençlerbirliği olmayı planlıyoruz. Gençlerbirliği taraftarı bizim için büyük bir güç. Yine onları maça davet etmek istiyorum. O stadı doldurursak bizim için büyük bir itici güç olacaktır. Ve maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemezlerse biz de istediğimiz 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz. Şimdi bu hafta Henry (Onyekuru) ile birlikte çalışıyoruz. Geçen hafta kendisiyle de konuşmuştum. Bu haftayla ilgili kendisi daha iyi hissedeceğini söylemişti. Fiziksel anlamda istediğimiz seviyeyi çıkarmamız gerekiyor" dedi.

'TRANSFERDE, RAKAMSAL OLARAK DENGESİZLİKLER MEVCUT'

Yeni transfer, Henry Onyekuru'nun Antalyaspor maçında kadroda olacağını ifade eden Eroğlu, "Kolay değil, sakatlık riski de doğabilir. Çünkü oyuncuyu hazırlıyorsunuz. Bu hafta kadromuzda olacak. Ondan da faydalanmayı planlıyoruz. O da katkı vermek için sabırsızlanıyor. Şimdi hücum anlamında eksiğimiz var. Bunu ilk günden beri söylüyordum. Transfer yapmak kolay değil. Şu an isim vermek istemiyorum. Transferde ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. Yani inanın bazen rakamsal anlamda çok büyük dengesiz artışlar oluyor. Sonuçta Gençlerbirliği kulübü de bu anlamda ekonomik anlamda kendi planlaması doğrusunda transfer yapması gerekiyor. Ve buraya bize uygun oyuncu almak istiyoruz. En az 4-5 oyuncuya ihtiyacımız var ön bölgede. Lig uzun maraton. Orada hepsinin katkısı değerli ve rekabetin oluşması da gerekiyor. Ön bölgeye en az 3-4 ilk etapta belki 5 oyuncu alacağız" ifadelerinde bulundu.

"GOLE YAKIN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Ligin ilk haftasında oynadıkları Samsunspor maçının zorlu geçtiğini kaydeden Metehan ise, "Oradan ders çıkardık. Şimdi inşallah Antalyaspor maçında daha iyi bir performans göstererek sahaya yansıtacağız. Her zaman gole yakın oynamayı seviyorum. Oyun tarzım bu yönde. Gol bölgesinde bulunmayı seviyorum. Skor katkısı yapmayı seviyorum. Rakam olarak bir hedefim yok, rakam veremem ancak bulduğum bütün şansları değerlendirmek tabii ki tek hedefim. Her Türk oyuncunun olduğu gibi bizim de hayalimiz milli takım forması giymek. İnşallah bu bize de nasip olur. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Her zaman öğreniyoruz, gelişiyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyoruz" dedi.

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Antalya maçının kolay olmayacağını fakat maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Pedro Pereira, "Evimizde oynayacağımız ilk maçta kazanmak istiyoruz. Geçen hafta gördük ki düzeltmemiz gereken konular var. Onları çalışmamız gerekiyor. Gerçi maçtan önce çalıştığımız birçok şey vardı. Sahaya yansıtmaya çalıştık. Ama eksiklerimizi de ilk maçta gördük. Olumsuz bir skorla ayrılmak istemezdik. Ama ne yazık ki öyle oldu. Şimdi önümüzde bunu unutturma şansı var. Evimizdeki ilk maç taraftarımızın önünde. İyi bir oyunu ortaya koyup kazanmak istiyoruz maçı" dedi.

