Gençlerbirliği'nden Gaziantep'e 3. transfer

Gaziantep FK yaz transfer döneminde hem tecrübeli ve direkt katkı alacağı oyuncuları almak için çaba sarfederken hemde genç ve gelecek vaad eden oyuncuların peşinde...



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Gençlerbirliği'nde forma giyen Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan'ı devre arasında ön protokol yaparak renklerine bağlayan Gaziantep FK'nın yine aynı takımda oynayan 19 yaşındaki genç forvet Baran Başyiğit için de girişimde bulunduğu öğrenildi.



Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan genç forvet Baran için oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştiren kırmızı siyahlıların bu oyuncununda teklife sıcak bakmasıyla şu an itibariyle işinin de kolaylaştığı bildirildi. Teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği Baran ile sezon içerisinde de bazı görüşmelerin olduğu ancak şu ana kadar net bir şeyin olmadığı gelen bilgiler arasında yer aldı.



Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve ikinci ligde Hacettepe forması giyen Baran Başyiğit sonrasında transfer olduğu Gençlerbirliği ile 2020/2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkarken geçtiğimiz sezon yine Ankara temsilcisi ile 2 kupa ve 2 lig olmak üzere toplamda 4 müsabakada oynadı.





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