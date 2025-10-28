Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi yakın!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği için geri sayıma geçildi.
Ankara temsilcisi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği, Eroğlu sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Gençlerbirliği, ligde geride kalan 10 haftada 8 puan topladı.
Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.
Çakmaklı, yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.
