28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi yakın!

Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

calendar 28 Ekim 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 13:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği için geri sayıma geçildi.

Ankara temsilcisi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği, Eroğlu sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. 

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Çakmaklı, yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı.

Gençlerbirliği, ligde geride kalan 10 haftada 8 puan topladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
