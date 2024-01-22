Gençlerbirliği'nde sürpriz istifa

Gençlerbirliği'nde futbol şube sorumlusu Serkan Aydın istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde sürpriz istifa
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22 Ocak 2024 00:03
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünde futbol şube sorumlusu Serkan Aydın, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerbirliği'ni galibiyeti için tebrik ediyorum. Birtakım belirsizlikler ve önümü göremediğim için çok sevdiğim kulübümden gördüğüm lüzum üzerine futbol şube sorumluluğundan istifa ediyorum. Tekrar görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde, şirketleşme gündemiyle yapılması planlanan genel kurul, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilememişti.

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