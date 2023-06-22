Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde genel kurul tarihi belli oldu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurul, 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacak
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurul, 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacak
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