Gençlerbirliği, Moussa Djitte ile kazandı!

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırladığı maçı tek golle kazandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği, Moussa Djitte ile kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 21:16
Son güncelleme 15 Eylül 2024 21:51
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Nalepa (Dk. 84 Samed Onur), Amilton (Dk. 88 Çağrı Fedai), Ensar Kemaloğlu (Dk. 59 Mete Kaan Demir), Mikail Okyar, Metehan Mimaroğlu (Dk. 59 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 88 Fıratcan Üzüm)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 60 Teklic), Crociata, Azubuike (Dk. 74 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 86 Muhammed Furkan Özhan), Roshi (Dk. 60 Salih Sarıkaya), Tasev (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Gol: Dk. 69 Djitte (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 51 Crociata, Dk. 90+4 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 80 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery