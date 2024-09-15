Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Nalepa (Dk. 84 Samed Onur), Amilton (Dk. 88 Çağrı Fedai), Ensar Kemaloğlu (Dk. 59 Mete Kaan Demir), Mikail Okyar, Metehan Mimaroğlu (Dk. 59 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 88 Fıratcan Üzüm)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 60 Teklic), Crociata, Azubuike (Dk. 74 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 86 Muhammed Furkan Özhan), Roshi (Dk. 60 Salih Sarıkaya), Tasev (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Gol: Dk. 69 Djitte (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 51 Crociata, Dk. 90+4 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 80 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Nalepa (Dk. 84 Samed Onur), Amilton (Dk. 88 Çağrı Fedai), Ensar Kemaloğlu (Dk. 59 Mete Kaan Demir), Mikail Okyar, Metehan Mimaroğlu (Dk. 59 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 88 Fıratcan Üzüm)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 60 Teklic), Crociata, Azubuike (Dk. 74 Sefa Akgün), Celal Hanalp (Dk. 86 Muhammed Furkan Özhan), Roshi (Dk. 60 Salih Sarıkaya), Tasev (Dk. 74 Koray Kılınç), Eren Tozlu
Gol: Dk. 69 Djitte (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Eren Tozlu, Dk. 51 Crociata, Dk. 90+4 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 80 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)
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