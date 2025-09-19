Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.
Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.
Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.