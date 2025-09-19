19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
14:30
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak

Süper Lig'e dört yıl aradan sonra dönen ve ilk 5 maçını kaybeden Gençlerbirliği, 6. haftada ikas Eyüpspor karşısında galibiyet arayacak. Başkent ekibi, yeni transferlerinin sahne alabileceği mücadelede kötü gidişata son vermek istiyor.

calendar 19 Eylül 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmeye çalışacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
 
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
 
Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, kötü gidişatı sonlandırmaya çalışacak.
 
Ligde puanı bulunmayan tek takım olan kırmızı-siyahlılar, ikas Eyüpspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
 
Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu, bu maçta görev yapamayacak.
 
Yeni transferlerden Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho ise şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçına çıkacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.