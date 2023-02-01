Gençlerbirliği ayrılığı açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Alıcı arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Barış Alıcı'ya kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Barış Alıcı, Gençlerbirliği formasıyla 22 resmi karşılaşmada 5 gol attı.





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