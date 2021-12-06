Gençlerbirliği Avrupa Futbol Gelişim Ağı üyesi oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Avrupa Futbol Gelişim Ağı'nın üyesi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Avrupa Futbol Gelişim Ağı üyesi oldu
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06 Aralık 2021 16:01
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Avrupa Futbol Gelişim Ağı'na (EFDN) katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde yüzden fazla profesyonel futbol kulübü, lig ve federasyonların, vakıfları ve sosyal sorumluluk birimleri aracılığıyla üye olduğu platform, futbolun gücünü toplumsal gelişim için etkin olarak kullanabilmeyi hedefliyor. Platform, sahada birbirlerine rakip olan profesyonel kulüplerin saha dışında birlikte çalışarak topluma katkı sunmasını amaçlıyor.

Futbolun sosyal sorunların çözümü yolunda oynayabileceği bir rolü olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EFDN üyesi olan diğer kulüplerle iyi uygulamaları ve örnekleri paylaşacağımız bu platformda, ortak proje olanaklarını da değerlendireceğiz. EFDN, halen hazırlıkların sürdüğü Gençlerbirliği Topluma Erişim Stratejisi için de çok önemli bir bilgi kaynağı olacak. Ankara'da kurulan en eski ve en önemli sivil toplum kuruluşlarından olmanın bilinci ve EFDN üyeliğiyle Ankara'ya daha fazla değer katacak adımlar atmaya hazırlanıyoruz."


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