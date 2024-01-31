Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Mersin'de 63 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Boks Federasyonu tarafından spor alanındaki çalışmaları ve boksa verdiği katkılarla tanınan merhum Naci Oral anısına düzenlenen ve 25 Ocak'ta başlayan şampiyona sona erdi.



Erkekler 48 kilogramda Sadullah Eres, 51 kilogramda Tevfik Akkaş, 54 kilogramda Mehmet Ali Demirezen, 57 kilogramda Aytaç Sepetçi, 60 kilogramda İbrahim Alp Bakır, 63,5 kilogramda Refik Kartal, 67 kilogramda Hüseyin Babat, 71 kilogramda Alperen Yılmaz, 75 kilogramda Ertuğrul Ali Altun, 80 kilogramda Mert Aybuğa, 86 kilogramda Hüseyin Ege Tekdemir, 92 kilogramda Taha Turgut Tarhan ve +92 kilogramda Baran Çelik şampiyonluk kürsüsüne çıktı.



Kadınlarda, 48 kilogramda Yağmur Baltacı, 50 kilogramda Emine Kılınç, 52 kilogramda Melisa Nur Efe, 54 kilogramda Nisanur Yıldırım, 57 kilogramda Pınar Benek, 60 kilogramda Zeynep Sena Comart, 63 kilogramda Esmaül Hüsna Babat, 66 kilogramda Dilara Sak, 70 kilogramda Yoncagül Yılmaz, 75 kilogramda Zeliha Özdemir, 81 kilogramda Sudenur Aslan ve +81 kilogramda Havvanur Kethüda Türkiye Şampiyonu oldu.



Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki müsabakaların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Federasyon Başkanı Gözgeç, yoğun katılıma vurgu yaptı



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine, şampiyonaya büyük ilgi gösterildiğini söyledi.



Gençlerde kalitenin her geçen gün arttığını vurgulayan Gözgeç, şunları kaydetti:



"Mersin'de düzenlendiğimiz organizasyon boks tarihinin en kalabalık şampiyonalarından biri oldu. Yaklaşık 800 sporcu, antrenör ve kulüp temsilcileriyle 1200 civarında boks camiasının ferdi ağırlanmış oldu. Sporcularımızın kalitesi çok üst düzeyde. Hiç görmediğimiz kadar güzel bir gençler şampiyonası oldu. Bu çocuklar yarının olimpiyat temsilcileri olacaklar. Şampiyona, 2028 ve 2032'de olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçilme arenası. Bundan dolayı çok mutlu ve memnunuz."



