16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
0-127'
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
0-027'
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Genç Millilerimiz, Kosova'yı farklı mağlup etti

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi D Grubu'nda Türkiye, rakibi Kosova'yı 88-44 mağlup etti.

calendar 16 Temmuz 2025 21:51
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Genç Millilerimiz, Kosova'yı farklı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi D Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kosova'yı 88-44 yendi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen B Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kosova ile karşılaştı.

Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 26-10 önde tamamlayan milliler, devre arasına 50-10 üstün girdi. Türkiye, üçüncü çeyreği 66-26 önde tamamladığı maçı 88-44 kazandı.

Grubunda 4'te 4 yapan milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye, çeyrek finalde C Grubu'nu ikinci bitiren takımla eşleşecek.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.