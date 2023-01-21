Genç milliler Romanya'ya set vermeden finalde!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Romanya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.



Ankara'da düzenlenen organizasyonda milliler, TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda yarı finalde Romanya'yla karşılaştı.



Maçı 25-15, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan ay-yıldızlı takım adını finale yazdırdı.



17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, finalde yarın Bulgaristan ile karşılaşacak. TVF Beştepe Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'da başlayacak.



Milli takım, Bulgaristan'ı yenmesi durumunda elemeleri şampiyon olarak tamamlayacak ve 11-22 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ortaklaşa yapacağı 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.





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