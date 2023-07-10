Genç milli voleybolcuların Avrupa serüveni başlıyor!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, salı günü Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2. Grup'ta Macaristan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya ve Slovenya'yla mücadele edecek.



Milliler, grup karşılaşmalarını Macaristan'ın Bekescsabai şehrindeki Varosi Sportcsarnok Salonu'nda oynayacak.



17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın 14 kişilik kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Ceylin Kuyan, Derinsu Bihan, Pasij Stefania, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Mina Olgar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş.



Maç programı



11 Temmuz Salı:



Türkiye-Yunanistan



12 Temmuz Çarşamba:



Türkiye-Romanya



13 Temmuz Perşembe:



Türkiye-Fransa



15 Temmuz Cumartesi:



Türkiye-Almanya



16 Temmuz Pazar:



Türkiye-Slovenya



18 Temmuz Salı:



Türkiye-Belçika



19 Temmuz Çarşamba:



Türkiye-Macaristan



