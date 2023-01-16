Genç milli hentbolcuların hazırlık kampı başladı

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı Ankara'da başladı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun katıldığı kamp, 21 Ocak'a kadar THF Spor Kompleksi'nde sürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başantrenör Serkan İnci, amaçlarının Türk hentboluna A takımlar seviyesinde oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti.



Ağustos ayında Türkiye'de düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini vurgulayan İnci, "Bu doğrultuda ekip olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 27 Şubat'ta Yunanistan'da düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda da mücadele edeceğiz. Turnuvada yapacağımız maçlar, mevcut durumumuzun tespitini yapmak ve gelişimimizi değerlendirmek açısından faydalı olacak." ifadelerini kullandı.



Bu arada 17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takım'ın hazırlık kampında şu sporcular yer alıyor:



Betül Yılmaz, Ceren Çelik, Hiranur Öztürk, Meryemce Koştan, Şilan Yılmaz, Nisanur İnce, Viyan Asmin Avraz, Nisan Çakar, Sümeyye Yılmaz, Buğu Sönmez, Hande Muhçu, Ela Hüzmeli, Buket Seven, Havin Bozkurt, Öykü Doğa Harmancı, Nehirnaz Poyraz, Zehra Karadavut, Lizge Şık, İlayda Yüksel, Azra Öztürk, Sümeyye Durdu, Seval Bozova, Ebrar Halime Kılıç, Sudenaz Kıyga.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ