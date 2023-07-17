Genç binici Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Milli genç binici Lal Mira Gürgen, Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç binici Avrupa Şampiyonası'na katılacak
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17 Temmuz 2023 15:35
Milli sporcu Lal Mira Gürgen, yarın Almanya'da başlayacak Yıldız ve Genç Biniciler At Terbiyesi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, Kronberg im Taunus kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi yıldız kategorisinde Lal Mira Gürgen'in temsil edeceği kaydedildi.

Şampiyonanın 23 Temmuz'a kadar devam edeceği aktarıldı.

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