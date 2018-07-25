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Gelson Martins'in yeni durağı belli oldu!

Sporting Lizbon'dan tartışmalı bir şekilde ayrılarak bonservisini eline alan Portekizli yıldızın yeni durağı Atletico Madrid oldu.

Kaynak: Sporx.com
Gelson Martins'in yeni durağı belli oldu!
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25 Temmuz 2018 13:16
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins'i kadrosuna kattı.

Eski takımı Sporting Lizbon'da taraftarların tesisi basması ve futbolculara yaptığı fiziki müdahalesi sonrası UEFA'ya başvurarak bonservisini eline alan Martins, Atletico Madrid ile anlaştı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı kadrosunda da bulunan yıldız kanat oyuncusu, İspanyol ekibiyle 6 yıllık kontrat imzaladı.

Martins, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon forması ile çıktığı 52 karşılaşmada 13 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, 5. transferini gerçekleştirdi. Madrid ekibi daha önce Monaco'dan Thomas Lemar, Villarreal'den Rodri, Celta Vigo'dan Jonny Castro ile Real Betis'ten Antonio Adan'ı kadrosuna katmıştı. 

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