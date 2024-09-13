Gel Kazan! Etkinlik sonuçları...

Sporx mobil uygulamasını düzenli olarak kullanan kullanıcılar için gerçekleştirilen etkinliğin sonucunda iPhone 15 ve tuttuğu takımın formasını kazanan kişiler belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Gel Kazan! Etkinlik sonuçları...
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13 Eylül 2024 10:06
Son güncelleme 13 Eylül 2024 11:01
Sporx mobil uygulamasını kullanan kullanıcılara özel Seri Oyunu Etkinliğimiz sona erdi. Binlerce kullanıcının ilgiyle takip ettiği ve katıldığı etkinliğin sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ödül kazanan kullanıcılarımızla 3 iş günü içinde elektronik posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir. 3 iş günü içinde kendileriyle iletişime geçilmeyen hak sahiplerinin hakları, yedek kullanıcılara devredilecektir.

Çok daha hızlı, internetinizi tüketmeyen, haber okurken aynı zamanda ödül kazandıran bir spor haber uygulaması için uygulamamızı deneyimlemeye sizleri davet ediyoruz.

Ödül kazanamayanlar! Üzülmeyin, uygulamada kalın, sürprizlerimiz devam edecek. :)

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için aşağıdaki ankete katılmanızı önemle rica ediyoruz.

 İŞTE KAZANANLAR:

ASİL KAZANANLAR

* Kişisel veriler gereği bazı bilgiler xxx olarak perdelenmiştir.
 
SIRA - AD - SOYAD - İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
iPHONE 15
1923 . Adem Axxildiz -  ademxxx. ayxxdiz@gmail.com 
 
TUTTUĞU TAKIMIN YENİ SEZON FORMASI
10.  Muhammed Ergxx - netlordxxx@gmail.com 
100 . İbrahim XXXmaz - mr_xxxiest@hotmail.com 
250.  Ramazan Karxxx - karxxxramazan7@gmail.com 
500. Serkan İnxx  - ecninakxxx@gmail.com 
1000 . Alper XXXyigit - alperXXXyigit85@gmail.com 
1500.  Tibxx Mahmut Keskin -  tibxxkeskin.Tx@gmail.com 
2000 . Murat Düzxx  - muratduzxx197x@gmail.com 
2500.  Barış Özgür Bayrakxxx -  ozgurbarixxx@outlook.com 
5000 . Tayfun Yıldırxx  - tayfunnxx@gmail.com 
10000.  Vefa İletxxx  - vefailetxxx@hotmail.com 
 
YEDEKLER
 
iPHONE 15
1924. Gökhan Gökxxx - gokhangokxxxxx@hotmail.com 
 
TUTTUĞU TAKIMIN YENİ SEZON FORMASI
11. Mustafa Tütxxcü - blackseagiresunxxxx@gmail.com 
101. Cihan xxxxxx - Atalay cxatalay@gmail.com 
251. Burak Özxxxen-  burakozxxxen@gmail.com 
501 . Rıza xxx Uzunoğlu  - xxxnnnuzunoglu@hotmail.com 
1001. Ahmet xxxyol - xxyoltextil@hotmail.com 
1501. Akin xxkaya - akinxxkayaxxx@gmail.com 
2001. Tuncay xxxcan- boraksxx@hotmail.com 
2501. Abdullah Yilxxx yildxxxabdullah3x@gmail.com 
5001. İbrahim xxxx Ağaç- inzhxx@gmail.com 
10001. Enis Filxxx  - enisfilxxx@hotmail.com 

Etkinlik ile ilgili detaylara ve katılım koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.
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