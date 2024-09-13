Sporx mobil uygulamasını kullanan kullanıcılara özel Seri Oyunu Etkinliğimiz sona erdi. Binlerce kullanıcının ilgiyle takip ettiği ve katıldığı etkinliğin sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ödül kazanan kullanıcılarımızla 3 iş günü içinde elektronik posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir. 3 iş günü içinde kendileriyle iletişime geçilmeyen hak sahiplerinin hakları, yedek kullanıcılara devredilecektir.
Çok daha hızlı, internetinizi tüketmeyen, haber okurken aynı zamanda ödül kazandıran bir spor haber uygulaması için uygulamamızı deneyimlemeye sizleri davet ediyoruz.
Ödül kazanamayanlar! Üzülmeyin, uygulamada kalın, sürprizlerimiz devam edecek. :)
Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için aşağıdaki ankete katılmanızı önemle rica ediyoruz.
İŞTE KAZANANLAR:
ASİL KAZANANLAR
Ödül kazanan kullanıcılarımızla 3 iş günü içinde elektronik posta veya telefon aracılığıyla iletişime geçilecektir. 3 iş günü içinde kendileriyle iletişime geçilmeyen hak sahiplerinin hakları, yedek kullanıcılara devredilecektir.
Çok daha hızlı, internetinizi tüketmeyen, haber okurken aynı zamanda ödül kazandıran bir spor haber uygulaması için uygulamamızı deneyimlemeye sizleri davet ediyoruz.
Ödül kazanamayanlar! Üzülmeyin, uygulamada kalın, sürprizlerimiz devam edecek. :)
Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz için aşağıdaki ankete katılmanızı önemle rica ediyoruz.
İŞTE KAZANANLAR:
ASİL KAZANANLAR
* Kişisel veriler gereği bazı bilgiler xxx olarak perdelenmiştir.
SIRA - AD - SOYAD - İLETİŞİM BİLGİLERİ
iPHONE 15
1923 . Adem Axxildiz - ademxxx. ayxxdiz@gmail.com
1923 . Adem Axxildiz - ademxxx. ayxxdiz@gmail.com
TUTTUĞU TAKIMIN YENİ SEZON FORMASI
10. Muhammed Ergxx - netlordxxx@gmail.com
100 . İbrahim XXXmaz - mr_xxxiest@hotmail.com
250. Ramazan Karxxx - karxxxramazan7@gmail.com
500. Serkan İnxx - ecninakxxx@gmail.com
1000 . Alper XXXyigit - alperXXXyigit85@gmail.com
1500. Tibxx Mahmut Keskin - tibxxkeskin.Tx@gmail.com
2000 . Murat Düzxx - muratduzxx197x@gmail.com
2500. Barış Özgür Bayrakxxx - ozgurbarixxx@outlook.com
5000 . Tayfun Yıldırxx - tayfunnxx@gmail.com
10000. Vefa İletxxx - vefailetxxx@hotmail.com
10. Muhammed Ergxx - netlordxxx@gmail.com
100 . İbrahim XXXmaz - mr_xxxiest@hotmail.com
250. Ramazan Karxxx - karxxxramazan7@gmail.com
500. Serkan İnxx - ecninakxxx@gmail.com
1000 . Alper XXXyigit - alperXXXyigit85@gmail.com
1500. Tibxx Mahmut Keskin - tibxxkeskin.Tx@gmail.com
2000 . Murat Düzxx - muratduzxx197x@gmail.com
2500. Barış Özgür Bayrakxxx - ozgurbarixxx@outlook.com
5000 . Tayfun Yıldırxx - tayfunnxx@gmail.com
10000. Vefa İletxxx - vefailetxxx@hotmail.com
YEDEKLER
iPHONE 15
1924. Gökhan Gökxxx - gokhangokxxxxx@hotmail.com
TUTTUĞU TAKIMIN YENİ SEZON FORMASI
11. Mustafa Tütxxcü - blackseagiresunxxxx@gmail.com
101. Cihan xxxxxx - Atalay cxatalay@gmail.com
251. Burak Özxxxen- burakozxxxen@gmail.com
501 . Rıza xxx Uzunoğlu - xxxnnnuzunoglu@hotmail.com
1001. Ahmet xxxyol - xxyoltextil@hotmail.com
1501. Akin xxkaya - akinxxkayaxxx@gmail.com
2001. Tuncay xxxcan- boraksxx@hotmail.com
2501. Abdullah Yilxxx yildxxxabdullah3x@gmail.com
5001. İbrahim xxxx Ağaç- inzhxx@gmail.com
10001. Enis Filxxx - enisfilxxx@hotmail.com
Etkinlik ile ilgili detaylara ve katılım koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.
11. Mustafa Tütxxcü - blackseagiresunxxxx@gmail.com
101. Cihan xxxxxx - Atalay cxatalay@gmail.com
251. Burak Özxxxen- burakozxxxen@gmail.com
501 . Rıza xxx Uzunoğlu - xxxnnnuzunoglu@hotmail.com
1001. Ahmet xxxyol - xxyoltextil@hotmail.com
1501. Akin xxkaya - akinxxkayaxxx@gmail.com
2001. Tuncay xxxcan- boraksxx@hotmail.com
2501. Abdullah Yilxxx yildxxxabdullah3x@gmail.com
5001. İbrahim xxxx Ağaç- inzhxx@gmail.com
10001. Enis Filxxx - enisfilxxx@hotmail.com
Etkinlik ile ilgili detaylara ve katılım koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.
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