Beşiktaş, Avrupa'daki talipleri artmaya başlayan Gedson Fernandes'i kolay kolay elden çıkarmayacak.Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldız için taban bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi. Buna göre 25 milyon euronun altındaki teklifler kesinlikle kabul edilmeyecek. Gedson için Beşiktaş'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi bir teklif iletilmedi ancak sezon sonu gelmesi bekleniyor.Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş'in orta sahada en çok güvendiği isim olan 24 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon ara transferde Benfica'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Güneş'in Gedson'la yola devam etmek istediği ve yetenekli oyuncunun da Kartal'da mutlu olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için en az 25 milyon euroluk bonservis bedeli belirlemesinin temelinde hem oyuncuyu elden çıkarmak istememesi hem de Benfica kulübü ile yapılan özel anlaşma bulunuyor.Buna göre siyah-beyazlıların Gedson'un satılması veya kiralanması halinde elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Portekiz ekibine ödemesi gerekiyor. Bir başka ifadeyle Gedson 25 milyon euro karşılığında satılsa bile bu paranın 12,5 milyon eurosu Benfica'nın kasasına girecek. Beşiktaş bu nedenle Şenol Güneş'in çok beğendiği başarılı futbolcuyu öncelikle kadrosunda tutmaya çalışacak.