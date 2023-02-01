Gedson Fernandes, Şenol Güneş'i çıldırttı

Beşiktaş'ta, Karagümrük maçının bitiş düdüğünün ardından sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, teknik direktör Şenol Güneş'i çok sinirlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes, Şenol Güneş'i çıldırttı
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01 Şubat 2023 08:59
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'i cezalı duruma düştü.

3 OYUNCU KART SINIRINDAYDI

Zorlu müsabaka öncesinde Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart sınırındaki isimlerdi.

SON DÜDÜKTEN SONRA GÖRDÜ

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Gedson Fernandes, karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra maçın hakemi Ali Şansalan'a itirazlarda bulundu. Maçın hakemini eliyle iterek itirazını yapan Gedson Fernandes, bu fiziki müdahalesi sonrası sarı kart görerek bir sonraki maç adına cezalı duruma düştü.

ZORLU DEPLASMANDA YOK

Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet serisini Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak sürdürememiş oldu. Siyah-Beyazlılar, 23. haftada çok kritik bir deplasman maçına daha çıkmaya hazırlanıyor. 4 Şubat'ta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEPKİ

Gedson Fernandes'in sarı kartı sonrası Şenol Güneş'in ellerini havaya kaldırarak tepkisi ekranlara geldi. Uzun süre kenarda bekleyen Şenol Güneş, ifadeleriyle de oyuncusuna yönelik tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.



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