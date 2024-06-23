Gedson Fernandes'e teklif yok

Zenit Kulübü, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra Gedson Fernandes'le de ilgileniyor. 100. kuruluş yılında mutlaka şampiyon olmayı hedefleyen Rus ekibi, Portekizli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Ancak Zenit'in Gedson için şimdiye kadar Beşiktaş'a resmi veya menajerler aracılığıyla bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Rus kulübünün koşulların oluşması halinde ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların kapısını çalabileceği aktarıldı.
Beşiktaş, Gedson'u satması halinde bonservis gelirinin yüzde 50'sini Benfica'ya ödeyecek. Siyah-beyazlılar bu nedenle çok cazip bir teklif gelmediği sürece yetenekli oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.
Ancak Zenit'in Gedson için şimdiye kadar Beşiktaş'a resmi veya menajerler aracılığıyla bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Rus kulübünün koşulların oluşması halinde ilerleyen günlerde siyah-beyazlıların kapısını çalabileceği aktarıldı.
Beşiktaş, Gedson'u satması halinde bonservis gelirinin yüzde 50'sini Benfica'ya ödeyecek. Siyah-beyazlılar bu nedenle çok cazip bir teklif gelmediği sürece yetenekli oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.
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