Gedson Fernandes'den Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Galatasaray'a gönderme yaptı.
Ümraniyespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Sıra gelecek haftada" ifadesini kullandı. Gedson ayrıca göz kırpma emojisi de kullandı.
Bilindiği gibi Portekizli oyuncu bir dönem Galatasaray forması da giymişti.
Ümraniyespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç oyuncu, "Sıra gelecek haftada" ifadesini kullandı. Gedson ayrıca göz kırpma emojisi de kullandı.
Bilindiği gibi Portekizli oyuncu bir dönem Galatasaray forması da giymişti.
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