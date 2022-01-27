Gedson'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın yeniden transferini bitirmek için uğraş verdiği Gedson Fernandes, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Gedson'dan Galatasaray paylaşımı
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27 Ocak 2022 14:20
Galatasaray'ın yeniden transferini bitirmek için uğraş verdiği Gedson Fernandes, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı, Galatasaray yazan tişörtüyle bir paylaşım yapan Fernandes'in bu fotoğrafı kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Habertürk TV ekranlarında Gedson için konuşan Başkan Burak Elmas, "Gedson Fernandes konusunda Benfica cephesi bazı pürüzler çıkarıyor." ifadelerine yer vermişti.

Portekizli oyuncunun bu paylaşımı, sarı kırmızılı takımı beklediği şeklinde yorumlandı.

Gedson kısa bir süre sonra da bu paylaşımını kaldırdı.



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