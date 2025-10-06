Gazzeli futbolcu, gelecek umudunu kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde saldırıları sonucunda birçok yakınını kaybeden Gazzeli futbolcu Hamada Muhammed Hamad, geleceğe umutsuz bakıyor.İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar öncesinde Gazze'nin 1. Lig ekibi Ahli Beit Hanoun takımının kalecisi olan Hamad, Gazze'deki ablukadan dolayı açlığa mahkum edildiklerini ve insani yaşamın çok kötü olduğunu söyledi.Karaciğer sirozu hastası babasının durumunun çok ağır olduğunu aktaran Hamad,ifadelerini kullandı.22 yaşındaki Hamad, 7 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını, işgalin ardından kulüpten aldığı maaş kesilince gelir kaynağını da kaybettiğini dile getirdi.Takım kaptanı Rashid Al-Athamneh'in İsrail saldırıları sonucu şehit olduğunu aktaran Hamad,şeklinde görüş belirtti.Gazze'de şehit olan birçok sporcu olduğunu vurgulayan Hamad, Gazze'de yardım almaya giderken İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolculakaplı Süleyman el-Ubeyd'in sadece bu örneklerden biri olduğunun altını çizdi.İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırımın ardından hayatında nelerin değiştiği konusuna değinen Hamad, saldırılardan önce Gazze'de spor hayatının basit ve harika olduğunu vurguladı.Gazze'deki yiyecek ve su eksikliği nedeniyle artık kimsenin antrenman yapamadığını anlatan Hamad,şeklinde konuştu.Yiyecek ve antrenman eksikliği nedeniyle fiziksel koşullarının kötüye gittiğini söyleyen Hamad, Gazze'de yapılan zorunlu tahliye sonrasında bir daha hiç futbol oynamadığını dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığıdeğerlendirmesinde bulundu.