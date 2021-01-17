Gaziantep'in yeni hocası Ricardo Sa Pinto

Gaziantep F.K'da Marius Sumudica ile yollarını ayırmasının ardından yerine gelecek olan teknik direktörünü belirledi.



Gaziantep27'den Muharrem Türkoğlu'nun haberine göre; Kırmızı – Siyahlı yönetim birçok teknik adam arasında seçimini yaparak son kararını verdi ve Portekizli Ricardo Sa Pinto'da karar kıldı.



Son olarak Brezilya'nın Vasco Da Gamam takımını çalıştıran 48 yaşında ki teknik adam, Standart Liege, Legia Warszawa ve Braga gibi önemli kulüplerde görev yaptı. Portekizli teknik adam ile her konuda anlaşma sağlayan Gaziantep F.K'da hafta içinde imzaların atılması bekleniyor.



