30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
16:30
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
16:30
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
2-030'
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
0-014'
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
16:00
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
15:00
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
16:00
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-047'
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
0-053'
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Gaziantep'te istikrarsız grafik sürüyor

Süper Lig'de sahasında Eyüpspor'a kaybeden Gaziantep FK'da istikrarsız görüntü devam ediyor.

calendar 30 Kasım 2025 13:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin inişli çıkışlı grafiği sürüyor.

Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında taraftarı önünde Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra iç sahada Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.

Bu mağlubiyetin ardından istikrarsız bir performans ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.


Üç maçlık galibiyet hasreti, geçen hafta Zecorner Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık skorla sona erdi ancak Güneydoğu temsilcisi, bu kez ağırladığı ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilerek yeniden puan kaybetti.

Ligde 22 puanla ve maç fazlasıyla 6. sırada yer alan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 22 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
