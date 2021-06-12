Gaziantep'te Erol Bulut'a transfer raporu geliyor

Gaziantep Futbol Kulübü'nde scout ekibi dört koldan çalışmalarını ve takibini sürdürüyor

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Gaziantep'te Erol Bulut'a transfer raporu geliyor
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12 Haziran 2021 14:39
Gaziantep Futbol Kulübü'nde scout ekibi dört koldan çalışmalarını ve takibini sürdürürken Erdal Güneş'te Antalya'da objektiflere böyle yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Toya, Gine, Gambiya, Nijer, Fas ve Kosova takımlarının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nı Gaziantep FK takibe aldı. Kulüp antrenörü ve Scout ekibinin başında yer alan isimlerden Erdal Güneş yardımcısıyla birlikte Antalya'ya gitti. B irçok takımın izlediği turnuvayı Gaziantep FK'dan Erdal Güneş yakın takibe alırken deneyimli isme Antalyaspor sportif direktörü tanıdık sima Sedat Karabük eşlik etti.

YöNETiM VE BULUT'A RAPOR EDECEK

Gaziantep FK'nın emektar isimlerinden olan Erdal Güneş yeni dönemde yine sahadaki görevine devam edecek olurken yeni sezon startı verilene kadar scout ekibinde yer alırken ilk işi ise Antalya'da düzenlenen turnuvayı takip etmek oldu. Kamera kayıtları yaparak maçları gözlem altına alan ve sahada izledikten sonra görüntüleri tekrar tekrar izleyerek analiz yapan Erdal Güneş'in burada yaptığı gözlemleri Gaziantep'e dönüşünde yönetime ve teknik direktör Erol Bulut'a rapor halinde sunacağı ve bu doğrultuda bir yol izleneceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Haber: Ali Budak


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