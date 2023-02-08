Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altındaki anne ve bebeğini depremden 33 saat sonra kurtarmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te enkaz altında kalan anne ve bebeği 33 saat sonra kurtarıldı
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08 Şubat 2023 13:26
Afyonkarahisar'dan depremin ardından gönderilen ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çalışmalara destek veren ekipler, anne ve bebeğini enkazdan sağ çıkardı.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 itfaiye personeli İslahiye'de yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi.

AFAD koordinasyonunda yönlendirilen ekip, enkaz altındaki anne ve bebeğini depremden 33 saat sonra kurtarmayı başardı.

Depremden bir kişiyi daha sağ çıkaran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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